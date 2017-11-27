В Киеве автомобиль сбил двух пешеходов-нарушителей

“Смертельное ДТП с пешеходами-нарушителями в Киеве на пр. В.Лобановского. Мужчина и женщина перебегали дорогу в неположенном месте рядом с подземным переходом. Сбиты неизвестным автомобилем, водитель с места происшествия скрылся”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что мужчину отбросило под проезжающий мимо автомобиль Mitsubishi. От полученных травм и открытой черепно-мозговой травмы мужчина скончался по дороге в больницу.

Также сообщается, что женщину госпитализировали в критическом состоянии.

Сейчас на месте работают патрульная полиция, следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНН, две женщины погибли в смертельном ДТП под Киевом.