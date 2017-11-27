Дві жінки загинули у смертельній ДТП під Києвом

“ДТП сталася у Лютежі. Поза пішохідним переходом збили трьох жінок. Одна померла на місці, інша — дорогою до лікарні і ще одна жінка наразі у важкому стані в лікарні”, - повідомив Жукович.

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За його словами, співробітники поліції всі обставини трагічної ДТП з’ясовують.

Жукович розповів, що водій автомобіля ВАЗ повідомив, що жінок нібито збив автомобіль, який рухався йому на зустріч, і ударом потерпілих відкинуло йому на капот.

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“Він (водій ВАЗ — ред.) доправлений до лікарні. А автомобіль, який збив жінок, зник з місця події”, — зазначив речник поліції Київщини.

Жукович додав, що поліція встановить правдивість свідчень водія ВАЗ.