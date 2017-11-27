Две женщины погибли в смертельном ДТП под Киевом
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В селе Лютеж Вышгородского района Киевской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли две женщины. Об этом сообщил УНН пресс-секретарь ГУ НП в Киевской области Николай Жукович.
"ДТП произошло в Лютеже. Вне пешеходного перехода сбили трех женщин. Одна умерла на месте, другая - по дороге в больницу и еще одна женщина сейчас в тяжелом состоянии в больнице", - сообщил Жукович.
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По его словам, сотрудники полиции все обстоятельства трагической ДТП выясняют.
Жукович рассказал, что водитель автомобиля ВАЗ сообщил, что женщин якобы сбил автомобиль, который двигался ему навстречу, и ударом пострадавших отбросило ему на капот.
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"Он (водитель ВАЗ - ред.) доставлен в больницу. А автомобиль, который сбил женщин, скрылся с места происшествия", - отметил представитель полиции Киевской области.
Жукович добавил, что полиция установит правдивость показаний водителя ВАЗ.