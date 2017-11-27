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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 27911 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 16918 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 32419 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 45364 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 106630 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 15:15 • 135381 просмотра

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Две женщины погибли в смертельном ДТП под Киевом

Две женщины погибли в смертельном ДТП под Киевом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. В селе Лютеж Вышгородского района Киевской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли две женщины. Об этом сообщил УНН пресс-секретарь ГУ НП в Киевской области Николай Жукович.

"ДТП произошло в Лютеже. Вне пешеходного перехода сбили трех женщин. Одна умерла на месте, другая - по дороге в больницу и еще одна женщина сейчас в тяжелом состоянии в больнице", - сообщил Жукович.

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По его словам, сотрудники полиции все обстоятельства трагической ДТП выясняют.

Жукович рассказал, что водитель автомобиля ВАЗ сообщил, что женщин якобы сбил автомобиль, который двигался ему навстречу, и ударом пострадавших отбросило ему на капот.

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"Он (водитель ВАЗ - ред.) доставлен в больницу. А автомобиль, который сбил женщин, скрылся с места происшествия", - отметил представитель полиции Киевской области.

Жукович добавил, что полиция установит правдивость показаний водителя ВАЗ.

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