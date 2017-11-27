На Рівненщині затримали водія, який збив жінку з двома дітьми та втік

Слідчі встановили, що 27-річного водій автомобіля “Mitsubishi L200” на іноземній реєстрації перебував за кермом у нетверезому стані. Він не врахував дорожньої обстановки та наїхав на пішоходів.

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Діти тілесних ушкоджень не отримали. Водій з місця пригоди зник, але його затримали місцеві мешканці та передали поліцейським. Винуватець ДТП перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі готують матеріали для повідомлення водію про підозру.