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На Рівненщині затримали водія, який збив жінку з двома дітьми та втік

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 27 листопада. УНН. Поліція затримала водія, який у Старому Селі Рокитнівського району наїхав на матір з двома дітьми. 35-річна односельчанка, котра йшла узбіччям разом із десятирічною донькою та семирічним сином, загинула відразу, повідомляє відділ комунікації управління НП у Рівненській області.

Слідчі встановили, що 27-річного водій автомобіля “Mitsubishi L200” на іноземній реєстрації перебував за кермом у нетверезому стані. Він не врахував дорожньої обстановки та наїхав на пішоходів.

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Діти тілесних ушкоджень не отримали. Водій з місця пригоди зник, але його затримали місцеві мешканці та передали поліцейським. Винуватець ДТП перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі готують матеріали для повідомлення водію про підозру.

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