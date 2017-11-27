В Ровенской области задержали водителя, который сбил женщину с двумя детьми и скрылся
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 27 ноября. УНН. Полиция задержала водителя, который в Старом Селе Рокитновского района наехал на мать с двумя детьми. 35-летняя односельчанка, которая шла по обочине вместе с десятилетней дочерью и семилетним сыном, погибла сразу, сообщает отдел коммуникации управления ЧП в Ровенской области.
Следователи установили, что 27-летнего водитель автомобиля "Mitsubishi L200" на иностранной регистрации находился за рулем в нетрезвом состоянии. Он не учел дорожной обстановки и совершил наезд на пешеходов.
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Дети телесных повреждений не получили. Водитель с места происшествия скрылся, но был задержан местными жителими и передан полицейским. Виновник ДТП находится в изоляторе временного содержания. Следователи готовят материалы для сообщения водителю о подозрении.