В Ровенской области задержали водителя, который сбил женщину с двумя детьми и скрылся

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 66455 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 49681 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 58259 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 67208 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 113584 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114049 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 140715 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107319 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108744 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113339 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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В Ровенской области задержали водителя, который сбил женщину с двумя детьми и скрылся

В Ровенской области задержали водителя, который сбил женщину с двумя детьми и скрылся

Киев  •  УНН

 • 10632 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 27 ноября. УНН. Полиция задержала водителя, который в Старом Селе Рокитновского района наехал на мать с двумя детьми. 35-летняя односельчанка, которая шла по обочине вместе с десятилетней дочерью и семилетним сыном, погибла сразу, сообщает отдел коммуникации управления ЧП в Ровенской области.

Следователи установили, что 27-летнего водитель автомобиля "Mitsubishi L200" на иностранной регистрации находился за рулем в нетрезвом состоянии. Он не учел дорожной обстановки и совершил наезд на пешеходов.

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Дети телесных повреждений не получили. Водитель с места происшествия скрылся, но был задержан местными жителими и передан полицейским. Виновник ДТП находится в изоляторе временного содержания. Следователи готовят материалы для сообщения водителю о подозрении.

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