У Києві водій збив п'яного пішохода

"Водій автомобіля "Hyundai Accent" збив п'яного пішохода-порушника, який перебігав 8 смуг в непередбаченому місці. Водій намагався уникнути зіткнення. В результаті удару чоловік отримав множинні травми і перелом ноги. У терміновому порядку був госпіталізований. Водій абсолютно тверезий", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, ДТП з постраждалими на перетині проспекту Правди і вулиці Газопроводній, в Києві.