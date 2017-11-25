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У Києві водій збив п'яного пішохода

У Києві водій збив п'яного пішохода

Київ • УНН

 • 10913 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Києві, на бульварі Дружби Народів, водій збив п'яного пішохода. Про це на своїй сторінці у Facebook портал dtp.kiev.ua, передає УНН.

"Водій автомобіля "Hyundai Accent" збив п'яного пішохода-порушника, який перебігав 8 смуг в непередбаченому місці. Водій намагався уникнути зіткнення. В результаті удару чоловік отримав множинні травми і перелом ноги. У терміновому порядку був госпіталізований. Водій абсолютно тверезий", - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Запоріжжі жінка на "Славуті" збила пішохода

Нагадаємо, ДТП з постраждалими на перетині проспекту Правди і вулиці Газопроводній, в Києві.

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