У Києві водій збив п'яного пішохода
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Києві, на бульварі Дружби Народів, водій збив п'яного пішохода. Про це на своїй сторінці у Facebook портал dtp.kiev.ua, передає УНН.
"Водій автомобіля "Hyundai Accent" збив п'яного пішохода-порушника, який перебігав 8 смуг в непередбаченому місці. Водій намагався уникнути зіткнення. В результаті удару чоловік отримав множинні травми і перелом ноги. У терміновому порядку був госпіталізований. Водій абсолютно тверезий", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, ДТП з постраждалими на перетині проспекту Правди і вулиці Газопроводній, в Києві.