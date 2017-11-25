В Киеве водитель сбил пьяного пешехода
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Киеве, на бульваре Дружбы Народов, водитель сбил пьяного пешехода. Об этом на своей странице в Facebook портал dtp.kiev.ua, передает УНН.
"Водитель автомобиля "Hyundai Accent" сбил пьяного пешехода-нарушителя, который перебегал 8 полос в непредсказуемом месте. Водитель пытался избежать столкновения. В результате удара мужчина получил множественные травмы и перелом ноги. В срочном порядке был госпитализирован. Водитель абсолютно трезвый", - говорится в сообщении.
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Напомним, ДТП с пострадавшими на пересечении проспекта Правды и улицы Газопроводной, в Киеве.