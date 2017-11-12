У Запоріжжі жінка на "Славуті" збила пішохода

Прибувші на місце події поліцейські виявили пошкоджений автомобіль "Славута" та його керманичку, а також збиту дівчину, яка не могла пояснити адресу свого проживання. Правоохоронці викликали карету швидкої допомоги, лікарі якої госпіталізували постраждалу до 5-ї міської лікарні.

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Як пишуть місцеві ЗМІ зі слів очевидців, керманичка "Славути" не помітила дівчину, яка переходила дорогу на пішоходному переході і почала гальмувати вже після удару.

На місце події також було викликано слідчу групу Нацполіції, які з'ясовували усі обставини ДТП.

Нагадаємо, на бориспільській трасі під Києвом вантажівка Renault на смерть збив жінку-пішохода, яка порушила правила дорожнього руху.