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У Запоріжжі жінка на "Славуті" збила пішохода

У Запоріжжі жінка на "Славуті" збила пішохода

Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 12 листопада. УНН. Сьогодні ввечорі на вулиці Перемоги автомобіль "Славута", під керуванням жінки 1985 року народження, збила дівчину 1999 року народження. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Запоріжжя.

Прибувші на місце події поліцейські виявили пошкоджений автомобіль "Славута" та його керманичку, а також збиту дівчину, яка не могла пояснити адресу свого проживання. Правоохоронці викликали карету швидкої допомоги, лікарі якої госпіталізували постраждалу до 5-ї міської лікарні.

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Як пишуть місцеві ЗМІ зі слів очевидців, керманичка "Славути" не помітила дівчину, яка переходила дорогу на пішоходному переході і почала гальмувати вже після удару.

На місце події також було викликано слідчу групу Нацполіції, які з'ясовували усі обставини ДТП.

Нагадаємо, на бориспільській трасі під Києвом вантажівка Renault на смерть збив жінку-пішохода, яка порушила правила дорожнього руху.

Українські Національні Новини

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