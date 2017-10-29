Вантажівка насмерть збила чоловіка на Рівненщині

За кермом вантажівки перебував 31-річний водій з Полтавської області. Їхав у напрямку Києва.

Інші водії, очевидці трагедії, зазначили, що загиблий чоловік намагався кидатися і під інші транспортні засоби.

Правоохоронці встановлюють особу загиблого, у рамках досудового розслідування розпочатого за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

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