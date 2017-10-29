Вантажівка насмерть збила чоловіка на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. На автодорозі “Київ-Чоп” поблизу села Федорівка водій вантажівки “Volvo” наїхав на пішохода, який раптово вибіг дорогу. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Про це повідомили у відділі комунікації управління Нацполіції у Рівненській області, передає УНН.
За кермом вантажівки перебував 31-річний водій з Полтавської області. Їхав у напрямку Києва.
Інші водії, очевидці трагедії, зазначили, що загиблий чоловік намагався кидатися і під інші транспортні засоби.
Правоохоронці встановлюють особу загиблого, у рамках досудового розслідування розпочатого за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).
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