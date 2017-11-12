В Запорожье женщина на "Славуте" сбила пешехода

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили поврежденный автомобиль "Славута" и его водитель, а также збитую девушку, которая не могла объяснить адрес своего проживания. Правоохранители вызвали карету скорой помощи, врачи которой госпитализировали пострадавшую в 5-ю городскую больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грузовик насмерть сбила мужчину на Ровенщине

Как пишут местные СМИ со слов очевидцев, водитель "Славуты" не заметила девушку, которая переходила дорогу на пешеходном переходе и начала тормозить уже после удара.

На место происшествия также было вызвано следственную группу Нацполиции, которые выясняли все обстоятельства ДТП.

Напомним, на Бориспольской трассе под Киевом грузовик Renault насмерть сбил женщину-пешехода , которая нарушила правила дорожного движения.