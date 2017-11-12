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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 23791 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 53156 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 72591 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 79324 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 79127 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 63218 просмотра

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Актуальное
В Запорожье женщина на "Славуте" сбила пешехода

В Запорожье женщина на "Славуте" сбила пешехода

Киев  •  УНН

 • 10660 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 12 ноября. УНН. Сегодня вечером на улице Победы автомобиль "Славута", под управлением женщины 1985 года рождения, сбила девушку 1999 года рождения. Об этом корреспонденту сообщили кореспонденту УНН в пресс-службе патрульной полиции Запорожье.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили поврежденный автомобиль "Славута" и его водитель, а также збитую девушку, которая не могла объяснить адрес своего проживания. Правоохранители вызвали карету скорой помощи, врачи которой госпитализировали пострадавшую в 5-ю городскую больницу.

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Как пишут местные СМИ со слов очевидцев, водитель "Славуты" не заметила девушку, которая переходила дорогу на пешеходном переходе и начала тормозить уже после удара.

На место происшествия также было вызвано следственную группу Нацполиции, которые выясняли все обстоятельства ДТП.

Напомним, на Бориспольской трассе под Киевом грузовик Renault насмерть сбил женщину-пешехода , которая нарушила правила дорожного движения.

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