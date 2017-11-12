В Запорожье женщина на "Славуте" сбила пешехода
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 12 ноября. УНН. Сегодня вечером на улице Победы автомобиль "Славута", под управлением женщины 1985 года рождения, сбила девушку 1999 года рождения. Об этом корреспонденту сообщили кореспонденту УНН в пресс-службе патрульной полиции Запорожье.
Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили поврежденный автомобиль "Славута" и его водитель, а также збитую девушку, которая не могла объяснить адрес своего проживания. Правоохранители вызвали карету скорой помощи, врачи которой госпитализировали пострадавшую в 5-ю городскую больницу.
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Как пишут местные СМИ со слов очевидцев, водитель "Славуты" не заметила девушку, которая переходила дорогу на пешеходном переходе и начала тормозить уже после удара.
На место происшествия также было вызвано следственную группу Нацполиции, которые выясняли все обстоятельства ДТП.
Напомним, на Бориспольской трассе под Киевом грузовик Renault насмерть сбил женщину-пешехода , которая нарушила правила дорожного движения.