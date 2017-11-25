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ДТП з постраждалими на перетині проспекту Правди і вулиці Газопроводній, в Києві

ДТП з постраждалими на перетині проспекту Правди і вулиці Газопроводній, в Києві

Київ • УНН

 • 15915 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. ДТП з постраждалими на перетині проспекту Правди і вулиці Газопроводній, в Києві. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook повідомляє портал dtp.kiev.ua, передає УНН.

Зіткнулися Skoda і Daewoo. Попередньо, водій автомобіля Skoda не надав пріоритет в русі Daewoo, який їхав по головній дорозі.

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За словами свідків, в автомобілі Skoda було троє п'яних. В цілому постраждали 5 осіб. Всі учасники пригоди були госпіталізовані з різними травмами.

На місці працюють патрульна поліція і слідчо-оперативна група.

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