ДТП з постраждалими на перетині проспекту Правди і вулиці Газопроводній, в Києві

Зіткнулися Skoda і Daewoo. Попередньо, водій автомобіля Skoda не надав пріоритет в русі Daewoo, який їхав по головній дорозі.

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За словами свідків, в автомобілі Skoda було троє п'яних. В цілому постраждали 5 осіб. Всі учасники пригоди були госпіталізовані з різними травмами.

На місці працюють патрульна поліція і слідчо-оперативна група.