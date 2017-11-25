ДТП с пострадавшими на пересечении проспекта Правды и улицы Газопроводной, в Киеве

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 27342 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 16484 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 32131 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 45086 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 106557 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 112501 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 135327 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107204 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108658 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113289 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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ДТП с пострадавшими на пересечении проспекта Правды и улицы Газопроводной, в Киеве

ДТП с пострадавшими на пересечении проспекта Правды и улицы Газопроводной, в Киеве

Киев  •  УНН

 • 15900 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. ДТП с пострадавшими на пересечении проспекта Правды и улицы Газопроводной, в Киеве. Об этом сообщает на своей странице в Facebook сообщает портал dtp.kiev.ua, передает УНН.

Столкнулись Skoda и Daewoo. Предварительно, водитель автомобиля Skoda не предоставил приоритет в движении Daewoo, который ехал по главной дороге.

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По словам свидетелей, в автомобиле Skoda было трое пьяных. В общей сложности пострадали 5 человек. Все участники происшествия были госпитализированы с различными травмами.

На месте работают патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

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