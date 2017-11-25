ДТП с пострадавшими на пересечении проспекта Правды и улицы Газопроводной, в Киеве

Столкнулись Skoda и Daewoo. Предварительно, водитель автомобиля Skoda не предоставил приоритет в движении Daewoo, который ехал по главной дороге.

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По словам свидетелей, в автомобиле Skoda было трое пьяных. В общей сложности пострадали 5 человек. Все участники происшествия были госпитализированы с различными травмами.

На месте работают патрульная полиция и следственно-оперативная группа.