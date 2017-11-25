На столичному проспекті Перемоги сталася ДТП з постраждалими
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Києві на проспекті перемоги в напрямку центру вночі сталася ДТП з постраждалими, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
Перед тим водія фури “Volvo” на Житомирській трасі зупинили поліцейські. Правоохоронці з’ясували, що водій перебував у нетверезому стані і склали на чоловіка протокол. П’яного водія відпустили під відповідальність поручителя, який повинен був сісти за кермо фури.
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Але обіцянки ніхто не дотримав і п’яний водій знову сів за кермо. На проспекті Перемоги чоловік не впорався з керуванням і в’їхав в евакуатор, потім на повній швидкості в’їхав у машину “Toyota” служби таксі, після чого врізався дерево.
Водій таксі отримав сильні травми хребта і був терміново госпіталізований.
“Очевидці аварії стверджують, що кабіна водія була заповнена пляшками з під пива та водій поводився вкрай неадекватно. Від тесту поліції на драгер відмовлявся”, — йдеться у повідомленні.
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Під конвоєм чоловіка супроводили до лікарні швидкої медичної допомоги.
На місці працювали швидка допомога, патрульна поліція і слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, ввечері 24 листопада на Великій Окружній дорозі у Києва сталася смертельна ДТП.