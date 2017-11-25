На столичном проспекте Победы произошло ДТП с пострадавшими

Перед этим водителя фуры “Volvo” на Житомирской трассе остановили полицейские. Правоохранители выяснили, что водитель находился в нетрезвом состоянии и составили на мужчину протокол. Пьяного водителя отпустили под ответственность поручителя, который должен был сесть за руль фуры.

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Но обещания никто не сдержал и пьяный водитель сел за руль. На проспекте Победы мужчина не справился с управлением и въехал в эвакуатор, потом на полной скорости въехал в машину “Toyota” службы такси, после чего врезался дерево.

Водитель такси получил сильные травмы позвоночника и был срочно госпитализирован.

“Очевидцы аварии утверждают, что кабина водителя была заполнена бутылками из-под пива и водитель вел себя крайне неадекватно. От теста полиции на драгер отказывался”, — говорится в сообщении.

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Под конвоем мужчину сопроводили в больницу скорой медицинской помощи.

На месте работали скорая помощь, патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Напомним, вечером 24 ноября на Большой Окружной дороге в Киеве произошло смертельное ДТП.