Нетверезий поліцейський спричинив смертельну аварію на Волині

Орієнтовно о 18:45 на вулиці Шахтарській в місті Нововолинську 23-річний нетверезий поліцейський на автомобілі "BMW-3" під час обгону виїхав на зустрічну смугу. Там врізався у "ВАЗ 1117", водій якого, 67-річний чоловік, загинув.

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Старшого лейтенанта поліції, оперуповноваженого Нововолинського відділення поліції, затримано. Йому готують оголосити підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 286 КК України). Планується обрати правоохоронцю запобіжний захід.

Нагадаємо, співробітник одного з київських сервісних центрів при МВС, який є учасником смертельної ДТП на Стеценка у Києві, за свідченнями патрульних, був у стані алкогольного сп’яніння та намагався піти з місця події.