Нетрезвый полицейский вызвал смертельную аварию на Волыни
Киев • УНН
ЛУЦК-КИЕВ. 25 ноября. УНН. Правоохранители города Нововолынск задержали 23-летнего полицейского, который вызвал смертельную аварию. Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает корреспондент УНН.
Ориентировочно в 18:45 на улице Шахтерской в городе Нововолынске 23-летний нетрезвый полицейский на автомобиле "BMW-3" во время обгона выехал на встречную полосу. Там врезался в "ВАЗ 1117", водитель которого, 67-летний мужчина, погиб.
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Старшего лейтенанта полиции, оперуполномоченного Нововолинского отделения полиции, задержан. Ему готовят объявить подозрение в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего (уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 286 УК Украины). Планируется избрать милиционеру меру пресечения.
Напомним, сотрудник одного из киевских сервисных центров при МВД, является участником смертельного ДТП на Стеценко в Киеве, по показаниям патрульных, был в состоянии алкогольного опьянения и пытался уйти с места происшествия.