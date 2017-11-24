Нетрезвый полицейский вызвал смертельную аварию на Волыни

Ориентировочно в 18:45 на улице Шахтерской в ​​городе Нововолынске 23-летний нетрезвый полицейский на автомобиле "BMW-3" во время обгона выехал на встречную полосу. Там врезался в "ВАЗ 1117", водитель которого, 67-летний мужчина, погиб.

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Старшего лейтенанта полиции, оперуполномоченного Нововолинского отделения полиции, задержан. Ему готовят объявить подозрение в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего (уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 286 УК Украины). Планируется избрать милиционеру меру пресечения.

Напомним, сотрудник одного из киевских сервисных центров при МВД, является участником смертельного ДТП на Стеценко в Киеве, по показаниям патрульных, был в состоянии алкогольного опьянения и пытался уйти с места происшествия.