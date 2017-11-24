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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 70063 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 56051 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 64280 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 72822 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 115462 просмотра

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 142209 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107343 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108772 просмотра

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Нетрезвый полицейский вызвал смертельную аварию на Волыни

Нетрезвый полицейский вызвал смертельную аварию на Волыни

Киев  •  УНН

 • 15373 просмотра

ЛУЦК-КИЕВ. 25 ноября. УНН. Правоохранители города Нововолынск задержали 23-летнего полицейского, который вызвал смертельную аварию. Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает корреспондент УНН.

Ориентировочно в 18:45 на улице Шахтерской в ​​городе Нововолынске 23-летний нетрезвый полицейский на автомобиле "BMW-3" во время обгона выехал на встречную полосу. Там врезался в "ВАЗ 1117", водитель которого, 67-летний мужчина, погиб.

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Старшего лейтенанта полиции, оперуполномоченного Нововолинского отделения полиции, задержан. Ему готовят объявить подозрение в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего (уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 286 УК Украины). Планируется избрать милиционеру меру пресечения.

Напомним, сотрудник одного из киевских сервисных центров при МВД, является участником смертельного ДТП на Стеценко в Киеве, по показаниям патрульных, был в состоянии алкогольного опьянения и пытался уйти с места происшествия.

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