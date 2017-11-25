Через зіткнення вантажівки та автобуса на Львівщині постраждало 12 осіб

Водій вантажівки “Mercedes” не надав переваги транспорту, що рухався по головній дорозі. Внаслідок цього сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним автобусом “Львів-Бусь”.

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“Внаслідок цього 12 пасажирів маршрутки отримали тілесні ушкодження, серед них і 19-річна вагітна мешканка с. Запитів Кам’янко-Бузького району, яку госпіталізували у гінекологічне відділення. Ще трьох пасажирів автобуса госпіталізували у травматологічне відділення, а інших вісім осіб, які отримали травми у ДТП, після огляду відпустили додому” — повідомили у департаменті.

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Нагадаємо, 22 листопада у Луганській області перекинувся автобус з пасажирами, постраждало 5 людей.