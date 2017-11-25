Из-за столкновения грузовика и автобуса во Львовской области пострадали 12 человек
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 25 ноября. УНН. Во Львовской области на трассе “Киев-Чоп”, вблизи села Гамалеевка, столкнулись грузовик и маршрутка. В результате инцидента пострадали 12 человек. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.
Водитель грузовика “Mercedes” не предоставил преимущества транспорту, который двигался по главной дороге. В результате произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным автобусом “Львов-Бусь”.
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“В результате 12 пассажиров маршрутки получили телесные повреждения, среди них и 19-летняя беременная жительница с. Запытов Каменко-Бугского района, которую госпитализировали в гинекологическое отделение. Еще трех пассажиров автобуса госпитализировали в травматологическое отделение, а остальных восемь человек, которые получили травмы в ДТП, после осмотра отпустили домой”, — сообщили в департаменте.
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Напомним, 22 ноября в Луганской области перевернулся автобус с пассажирами, пострадали 5 человек.