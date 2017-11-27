У Києві автомобіль збив двох пішоходів-порушників
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У столиці на проспекті Лобановського автомобіль збив чоловіка і жінку, які перебігали дорогу в непередбаченому місці поруч з підземним переходом. Про це повідомляє dtp.kiev.ua, передає УНН.
“Смертельна ДТП з пішоходами-порушниками в Києві на пр. В. Лобановського. Чоловік і жінка перебігали дорогу в непередбаченому місці поруч з підземним переходом. Збиті невідомим автомобілем, водій з місця пригоди зник”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що чоловіка відкинуло під проїжджаючий повз автомобіль Mitsubishi. Від отриманих травм і відкритої черепно-мозкової травми чоловік помер по дорозі в лікарню.
Також повідомляється, що жінку госпіталізували в критичному стані.
Наразі на місці працюють патрульна поліція, слідчо-оперативна група.
Як повідомляв УНН, дві жінки загинули у смертельній ДТП під Києвом.