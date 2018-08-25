В Китае задержали владельца гостиницы, где из-за пожара погибли 19 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Полиция задержала владельца гостиницы в Харбине, где в субботу в результате пожара погибли не менее 19 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Xinhua”.
По его данным, в настоящий момент следователи допрашивают мужчину.
Гостиница, в которой произошел пожар, находится на северном берегу реки Сунгари. Прибрежная зона - место отдыха харбинцев.
По информации агентства, жертвами пожара, произошедшего в отеле Beilong Hot Spring в курортном районе Сан-Айленд в Харбине, стали не менее 19 человек, еще около 23 пострадали.