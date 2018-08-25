У Китаї затримали власника готелю, де через пожежу загинули 19 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Поліція затримала власника готелю в Харбіні, де в суботу в результаті пожежі загинули щонайменше 19 людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на “Xinhua”.
За даними агентства, зараз слідчі допитують чоловіка.
Готель, в якій сталася пожежа, знаходиться на північному березі річки Сунгарі. Прибережна зона — місце відпочинку харбінців.
За інформацією агентства, жертвами пожежі, що сталася в готелі Beilong Hot Spring в курортному районі Сан-Айленд в Харбіні, стали не менше 19 осіб, ще близько 23 постраждали.