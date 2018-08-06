В Китае обнаружены древние дворы династии Цин
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В городе Юнчжоу провинции Хунань ( центральный Китай- ред.) на днях были обнаружены идеально сохранившиеся древние дворы времен династии Цин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Сообщается, что древние дворы расположены в деревне Маопинли района Линлин города Юнчжоу. Они были построены во времена правления императора Тунчжи из династии Цин и имеют 140-летную историю.
Во дворах общей площадью свыше 3000 кв.м расположены 16 домов. В 11 из них до сих пор живут люди. Через дворы проходят три переулка длиной 80 м и шириной 1,6 м.
По словам эксперта по памятникам культуры Тан Циндяо, облик древних дворов династии Цин хорошо сохранился. Дворы находятся в удаленном районе, где образ жизни коренных жителей также остался неизменным.
"Древние дворы представляют большую ценность для изучения структуры деревень, жилищного проектирования и жизни населения", - отметил он.
Напомним, китайские ученые в ходе недавней научной экспедиции в северной провинции Хэбэй обнаружили редко встречающийся скальный вид цветов.