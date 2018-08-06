В Китае обнаружены древние дворы династии Цин

Сообщается, что древние дворы расположены в деревне Маопинли района Линлин города Юнчжоу. Они были построены во времена правления императора Тунчжи из династии Цин и имеют 140-летную историю.

Во дворах общей площадью свыше 3000 кв.м расположены 16 домов. В 11 из них до сих пор живут люди. Через дворы проходят три переулка длиной 80 м и шириной 1,6 м.

По словам эксперта по памятникам культуры Тан Циндяо, облик древних дворов династии Цин хорошо сохранился. Дворы находятся в удаленном районе, где образ жизни коренных жителей также остался неизменным.

"Древние дворы представляют большую ценность для изучения структуры деревень, жилищного проектирования и жизни населения", - отметил он.



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