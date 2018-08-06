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У Китаї виявлені стародавні двори династії Цин

У Китаї виявлені стародавні двори династії Цин

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. У місті Юнчжоу провінції Хунань (центральний Китай-ред.) на днях були виявлені стародавні двори часів династії Цин, які ідеально зберіглися. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

Повідомляється, що стародавні двори розташовані в селі Маопінлі району Лінлін міста Юнчжоу. Вони були побудовані за часів правління імператора Тунчжи з династії Цин і мають 140-річну історію.

У дворах загальною площею понад 3000 кв.м розташовані 16 будинків. У 11 з них до цих пір живуть люди. Через двори проходять три провулка довжиною 80 м і шириною 1,6 м.

За словами експерта з пам'ятників культури Тан Ціндяо, вигляд стародавніх дворів династії Цин добре зберігся. Двори знаходяться у віддаленому районі, де спосіб життя корінних жителів також залишився незмінним.

"Стародавні двори представляють велику цінність для вивчення структури сіл, житлового проектування і життя населення", - зазначив він.

Нагадаємо, китайські вчені в ході недавньої наукової експедиції в північній провінції Хебей виявили скельний вид квітів, який дуже рідко зустрічається.

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