У Китаї виявлені стародавні двори династії Цин
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У місті Юнчжоу провінції Хунань (центральний Китай-ред.) на днях були виявлені стародавні двори часів династії Цин, які ідеально зберіглися. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Повідомляється, що стародавні двори розташовані в селі Маопінлі району Лінлін міста Юнчжоу. Вони були побудовані за часів правління імператора Тунчжи з династії Цин і мають 140-річну історію.
У дворах загальною площею понад 3000 кв.м розташовані 16 будинків. У 11 з них до цих пір живуть люди. Через двори проходять три провулка довжиною 80 м і шириною 1,6 м.
За словами експерта з пам'ятників культури Тан Ціндяо, вигляд стародавніх дворів династії Цин добре зберігся. Двори знаходяться у віддаленому районі, де спосіб життя корінних жителів також залишився незмінним.
"Стародавні двори представляють велику цінність для вивчення структури сіл, житлового проектування і життя населення", - зазначив він.
Нагадаємо, китайські вчені в ході недавньої наукової експедиції в північній провінції Хебей виявили скельний вид квітів, який дуже рідко зустрічається.