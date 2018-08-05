В Китае обнаружили целую плантацию исчезающих цветов

Это растение растет только на отвесных скалах гор Тайхан, поэтому оно именуется как "Тайханские цветы". Оно находится на грани исчезновения.



По оценке ученых, на горном массиве площадью 4 тыс. кв. м. произрастает около 10 тыс. "Тайханских цветов".



Обнаружение такого растительного сообщества имеет большое значение для изучения местной природы и экологической среды, отметил глава научной экспедиции Фу Чжэнлян.



Напомним, в Германии в мае в Соборе Вознесения Святой Марии расцвел куст роз, которому по легенде тысячу лет.