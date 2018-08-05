В Китае обнаружили целую плантацию исчезающих цветов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Китайские ученые в ходе недавней научной экспедиции в северной провинции Хэбэй обнаружили редко встречающийся скальный вид цветов. Об этом сообщает УНН с ссылкой на Синьхуа.
Это растение растет только на отвесных скалах гор Тайхан, поэтому оно именуется как "Тайханские цветы". Оно находится на грани исчезновения.
По оценке ученых, на горном массиве площадью 4 тыс. кв. м. произрастает около 10 тыс. "Тайханских цветов".
Обнаружение такого растительного сообщества имеет большое значение для изучения местной природы и экологической среды, отметил глава научной экспедиции Фу Чжэнлян.
Напомним, в Германии в мае в Соборе Вознесения Святой Марии расцвел куст роз, которому по легенде тысячу лет.