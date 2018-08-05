У Китаї виявили цілу плантацію зникаючих квітів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Китайські вчені в ході недавньої наукової експедиції в північній провінції Хебей виявили скельний вид квітів, який дуже рідко зустрічається. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Ця рослина росте тільки на прямовисних скелях гір Тайхан, тому вона іменується як "Тайханскі квіти". Вона знаходиться на межі зникнення.
За оцінкою вчених, на гірському масиві площею 4 тис. кв. м. росте близько 10 тис. "Тайханскіх квітів".
Виявлення такого рослинного співтовариства має велике значення для вивчення місцевої природи і екологічного середовища, зазначив глава наукової експедиції Фу Чженлян.
Нагадаємо, в Німеччині в травні в Соборі Вознесіння Святої Марії розцвів кущ троянд, якому за легендою тисячу років.