У Китаї виявили цілу плантацію зникаючих квітів

Ця рослина росте тільки на прямовисних скелях гір Тайхан, тому вона іменується як "Тайханскі квіти". Вона знаходиться на межі зникнення.



За оцінкою вчених, на гірському масиві площею 4 тис. кв. м. росте близько 10 тис. "Тайханскіх квітів".



Виявлення такого рослинного співтовариства має велике значення для вивчення місцевої природи і екологічного середовища, зазначив глава наукової експедиції Фу Чженлян.



Нагадаємо, в Німеччині в травні в Соборі Вознесіння Святої Марії розцвів кущ троянд, якому за легендою тисячу років.