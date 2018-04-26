В Китае разрабатывают новые военные технологии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Инженеры КНР работают над специальным покрытием, которое будут применять на самолетах 4 поколения, чтобы помочь им остаться малозаметными для вражеских радаров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на UPI.
Покрытия будет или отражать сигналы радаров или показывать меньшую эффективную площадь рассеяния. Этим занимается лаборатория в городе Нанкин. При этом сами разработки находятся на ранних стадиях. КНР имеет до 1500 боевых самолетов на вооружении и некоторые из них стали объектом тестирования нового покрытия.
Однако на пути эффективной реализации данного плана может стать стоимость соответствующих материалов, которая уменьшит масштабы производства и применения.
Кроме того соответствующее покрытие является лишь частью средств с помощью которых достигается эффект малозаметности для радаров, который также известен как стелс-технология. Не меньшее значение имеет конфигурация сопла двигателя и крыльев.
Как сообщал УНН, Иран обладает наибольшим арсеналом баллистических ракет на Ближнем Востоке. Об этом заявил во вторник директор национальной разведки США Дэниел Коутс, выступая на слушаниях в Спецкомитета по разведке Сената Конгресса .