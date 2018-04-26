В Китае разрабатывают новые военные технологии

Покрытия будет или отражать сигналы радаров или показывать меньшую эффективную площадь рассеяния. Этим занимается лаборатория в городе Нанкин. При этом сами разработки находятся на ранних стадиях. КНР имеет до 1500 боевых самолетов на вооружении и некоторые из них стали объектом тестирования нового покрытия.

Однако на пути эффективной реализации данного плана может стать стоимость соответствующих материалов, которая уменьшит масштабы производства и применения.

Кроме того соответствующее покрытие является лишь частью средств с помощью которых достигается эффект малозаметности для радаров, который также известен как стелс-технология. Не меньшее значение имеет конфигурация сопла двигателя и крыльев.



Как сообщал УНН, Иран обладает наибольшим арсеналом баллистических ракет на Ближнем Востоке. Об этом заявил во вторник директор национальной разведки США Дэниел Коутс, выступая на слушаниях в Спецкомитета по разведке Сената Конгресса .