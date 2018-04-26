У Китаї розробляють нові військові технології
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Інженери КНР працюють над спеціальним покриттям, яке будуть застосовувати на літаках 4 покоління, щоб допомогти їм залишитися малопомітними для ворожих радарів. Про це повідомляє УНН з посиланням на UPI.
Покриття або відбиватиме сигнали радарів або показуватиме меншу ефективну площу розсіювання. Над цим працює лабораторія в місті Нанкін. При цьому самі розробки перебувають на ранніх стадіях. КНР має до 1,5 тисяч бойових літаків на озброєнні і деякі із них стали об’єктом тестування нового покриття.
Проте на заваді ефективній реалізації даного плану може стати вартість відповідних матеріалів, що зменшить масштаби виробництва і застосування.
Окрім того відповідне покриття є лише частиною засобів за допомогою яких досягається ефект малопомітності для радарів, який також відомий як стелс-технологія. Не менше значення має конфігурація сопла двигуна і крил.
Як повідомляв УНН,Іран володіє найбільшим арсеналом балістичних ракет на Близькому Сході. Про це заявив у вівторок директор національної розвідки США Деніел Коутс, виступаючи на слуханнях в Спецкомітету з розвідки Сенату Конгресу.