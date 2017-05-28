В Китае начала работать крупнейшая спутниковая система навигации
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Китай запустил в работу свою самую спутниковую систему навигации и позиционирования, которая должна обеспечить более подробное определение местоположения, передает УНН со ссылкой на CGTN.
Сообщается, что новая система состоит из 2700 базовых станций спутниковой навигации, одного общенационального и 30 провинциальных центров обработки и передачи данных.
Также отмечается, что власти страны рассчитывают не только предоставить наиболее подробный сервис навигации для отдельных пользователей, но и значительно улучшить организацию и регулирование дорожного движения в населенных пунктах, особенно в крупных городах.
Как сообщал УНН, Украина и Китай откроют совместный завод по изготовлению авиадвигателей.