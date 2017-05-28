У Китаї почала працювати найбільша супутникова система навігації
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Китай запустив в роботу свою найбільшу супутникову систему навігації і позиціонування, яка повинна забезпечити більш докладне визначення місця розташування, передає УНН з посиланням на CGTN.
Повідомляється, що нова система складається з 2700 базових станцій супутникової навігації, одного загальнонаціонального і 30 провінційних центрів обробки і передачі даних.
Також зазначається, що влада країни розраховує не тільки надати найбільш детальний сервіс навігації для окремих користувачів, а й значно поліпшити організацію і регулювання дорожнього руху в населених пунктах, особливо, у великих містах.
Як повідомляв УНН, Україна і Китай відкриють спільний завод з виготовлення авіадвигунів.