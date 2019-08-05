В Херсоне на "зебре" женщина на внедорожнике сбила двух несовершеннолетних
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В Херсоне на пешеходном переходе женщина на автомобиле сбила двух несовершеннолетних. Пострадавшие сейчас находятся в больнице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.
Так 31 июля 31-летняя женщина на автомобиле Volkswagen Touareg совершила наезд на 15-летних парня и девушку, которые пересекали проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадавшие сейчас находятся в больнице.
Также, полицейские допросили свидетелей и очевидцев происшествия, с которыми проведен следственный эксперимент. Видео с видеорегистратора автомобиля очевидца ДТП приобщено к материалам уголовного производства, открытого по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения - ред.) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, назначено проведение ряда экспертиз, в том числе автотехнической, после выводов которых будет определено состояние автомобиля и другие обстоятельства, которые могли бы стать причинами ДТП. По завершению лечения детей также будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести полученных несовершеннолетними телесных повреждений.
Сообщается, что сегодня Херсонский городской суд избрал женщине-водителю меру пресечения в виде личного обязательства.
Напомним, на Закарпатье водитель сбил мать на скутере, которая была с годовалой дочкой.