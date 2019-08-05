У Херсоні на "зебрі" жінка на позашляховику збила двох неповнолітніх

Так, 31 липня 31-річна жінка на автомобілі Volkswagen Touareg скоїла наїзд на 15-річного хлопця та дівчину, які перетинали проїжджу частину по пішохідному переходу. Потерпілі наразі знаходяться у лікарні.

Також, поліцейські допитали свідків та очевидців події, з якими проведений слідчий експеримент. Відео з відеореєстратора автомобіля очевидця ДТП долучено до матеріалів кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху – ред.) Кримінального кодексу України.

Окрім того, призначено проведення низки експертиз, в тому числі автотехнічної, після висновків яких буде визначений стан автомобіля та інші обставини, які могли б стати причинами ДТП. По завершенню лікування дітей також буде проведена судово-медична експертиза, яка встановить ступінь тяжкості отриманих неповнолітніми тілесних ушкоджень.

Повідомляється, що сьогодні Херсонський міський суд обрав жінці-водію міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання.

Нагадаємо, на Закарпатті водій збив матір на скутері, яка була з однорічною донькою.