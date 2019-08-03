На Закарпатті водій збив матір на скутері, яка була з однорічною донькою
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У Закарпатській області, водій легковика виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся зі скутером під керуванням 22-річної жительки Копашнево, яка їхала разом зі своєю однорічною донькою. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Закарпатської області.
Повідомлення про ДТП надійшло на лінію 102 вчора, 2 серпня, близько 13:48 від аноніма.
“...як з’ясувалося, близько 13:40 у селі Хустець відбулася ДТП за участі легковика ВАЗ-2106 та скутера. За попередньою інформацією, 25-річний водій автомобіля, місцевий мешканець, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення зі скутером під керуванням 22-річної жительки Копашнево, яка їхала разом зі своєю однорічною донькою”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у результаті аварії, жінка та дитина отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані до лікарні. Загрози їх життю немає.
“Водіїв освідчили. За висновком лікарів — обоє тверезі. У справі призначено ряд експертиз, у ході яких буде з’ясовано усі обставини автопригоди”, — зазначається в повідомленні.
Також, за даним фактом у поліції розпочали слідство. Відомості про подію внесли до ЄРДР за кваліфікацією статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху з потерпілими.
Нагадаємо, внаслідок ДТП на Донеччині одна людина померла, ще четверо постраждали.