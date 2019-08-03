На Закарпатті водій збив матір на скутері, яка була з однорічною донькою

КИЇВ. 3 серпня. УНН. У Закарпатській області, водій легковика виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся зі скутером під керуванням 22-річної жительки Копашнево, яка їхала разом зі своєю однорічною донькою. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Закарпатської області.