На Закарпатье водитель сбил мать на скутере, которая была с годовалой дочерью

КИЕВ. 3 августа. УНН. В Закарпатской области, водитель легковушки выехал на встречную полосу, где столкнулся со скутером под управлением 22-летней жительницы Копашнево, которая ехала вместе со своей годовалой дочерью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Закарпатской области.