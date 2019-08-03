На Закарпатье водитель сбил мать на скутере, которая была с годовалой дочерью
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В Закарпатской области, водитель легковушки выехал на встречную полосу, где столкнулся со скутером под управлением 22-летней жительницы Копашнево, которая ехала вместе со своей годовалой дочерью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Закарпатской области.
Сообщение о ДТП поступило на линию 102 вчера, 2 августа, около 13:48 от анонима.
“... как выяснилось, около 13:40 в селе Хустец произошло ДТП с участием легкового автомобиля ВАЗ-2106 и скутера. По предварительной информации, 25-летний водитель автомобиля, местный житель, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение со скутером под управлением 22-летней жительницы Копашнево, которая ехала вместе со своей годовалой дочкой”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате аварии, женщина и ребенок получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу. Угрозы их жизни нет.
“Водителей освидчилы. По заключению врачей — оба трезвые. По делу назначен ряд экспертиз, в ходе которых будет выяснено все обстоятельства ДТП”, — отмечается в сообщении.
Также, по данному факту в полиции начали следствие. Сведения о событии внесли в ЕРДР по квалификации статьи 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения с пострадавшими.
Напомним, в результате ДТП в Донецкой области один человек умер, еще четверо пострадали.