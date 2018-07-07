В Харькове загорелась многоэтажка, более 80 человек эвакуировали

По информации спасателей, по прибытию к месту пожара было установлено, что горит холл и коридор на 4-м этаже пятиэтажного дома коридорного типа. Площадь пожара составила около 80 кв.м. Жители квартир на 4-м этаже не могли самостоятельно покинуть собственные помещения и из окон просили о помощи.

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"Боевые расчеты спасателей сразу были распределены для спасения жителей дома по лестничной клетке и из окон по автолестнице, а также для тушения очага пожара. Всего личным составом подразделений ГСЧС были спасены 24 человека из них 2 детей, а также эвакуированы 85 жильцов дома. Погибших и пострадавших не было", - говорится в сообщении.

В 4:16 пожар был локализован, а в 4:18 полностью ликвидирован. Всего в ликвидации пожара было задействовано 12 единиц пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава ГСЧС.

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки бытовой техники. Ущерб устанавливаются.