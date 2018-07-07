У Харкові загорілась багатоповерхівка, більше 80 осіб евакуювали

За інформацією рятувальників, по прибуттю до місця пожежі було встановлено, що горить хол та коридор на 4-му поверсі п’ятиповерхового будинку коридорного типу. Площа пожежі склала близько 80 кв.м. Мешканці квартир на 4-му поверсі не могли самостійно покинути власні помешкання та з вікон просили про допомогу.

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"Бойові розрахунки рятувальників відразу були розподілені для рятування мешканців будинку по сходовій клітині та з вікон по автодрабинах, а також для гасіння осередку пожежі. Всього особовим складом підрозділів ДСНС було врятовано 24 людини з них 2 дітей, а також евакуйовано 85 мешканців будинку. Загиблих та потерпілих не було", - йдеться у повідомленні.

О 04:16 пожежу було локалізовано, а о 04:18 повністю ліквідовано. Всього до ліквідації пожежі було задіяно 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 50 чоловік особового складу ДСНС.

Ймовірна причина пожежі – коротке замкнення електродроту побутової техніки. Збитки встановлюються.