В Харькове произошел пожар возле зоопарка

"В комментариях, которые я давал раньше - было "предварительно" на территории. Стало известно, что это открытая территория. Там есть здание, предварительно, там горел мусор. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем неизвестным человеком. Скорее всего, это могли быть бездомные, которые находились в этом здании, оно небольшое", - сообщил Лупандий.

Он также отметил, что эта территория не принадлежит зоопарку, а просто открытая территория со старым зданием, где люди разжигали костер.

"В 8.52 поступило сообщение, а в 9.20 - пожар уже был ликвидирован. Пострадавших и погибших нет", - отметил Лупандий.

Напомним, ангар с техникой горел в Днепропетровской области.