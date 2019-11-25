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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 38673 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 107621 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 97506 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 106914 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118020 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147440 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 148026 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В Харькове произошел пожар возле зоопарка

В Харькове произошел пожар возле зоопарка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. По предварительной информации, в Харькове произошел пожар в зоопарке. Однако эта информация не подтвердилась, и теперь известно, что горела старое здание с мусором, которое не относится к территории зоопарка. Об этом корреспонденту УНН сообщил руководитель пресс-службы ГУ ДСНС в Харьковской области Игорь Лупандин.

"В комментариях, которые я давал раньше - было "предварительно" на территории. Стало известно, что это открытая территория. Там есть здание, предварительно, там горел мусор. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем неизвестным человеком. Скорее всего, это могли быть бездомные, которые находились в этом здании, оно небольшое", - сообщил Лупандий.

Он также отметил, что эта территория не принадлежит зоопарку, а просто открытая территория со старым зданием, где люди разжигали костер.

"В 8.52 поступило сообщение, а в 9.20 - пожар уже был ликвидирован. Пострадавших и погибших нет", - отметил Лупандий.

Напомним, ангар с техникой горел в Днепропетровской области.

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