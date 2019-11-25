У Харкові сталася пожежа біля зоопарку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. За попередньою інформацію, у Харкові сталась пожежа у зоопарку. Проте ця інформація не підтвердилась, і наразі відомо, що горіла стара будівля зі сміттям, що не належить до території зоопарку. Про це кореспонденту УНН повідомив керівник пресслужби ГУ ДСНС у Харківській області Ігор Лупандін.
"У коментарях, які я давав раніше – було "попередньо" на території. Стало відомо, що це відкрита територія. Там є будівля, попередньо, там горіло сміття. Попередня причина - необережне поводження з вогнем невідомою людиною. Скоріш за все, це могли бути безхатченки, які знаходились у цій будівлі, вона невелика", - повідомив Лупандій.
Він також зазначив, що ця територія не належить зоопарку, а просто відкрита територія зі старою будівлею, де люди розпалювали багаття.
"О 8.52 надійшло повідомлення, а у 9.20 – пожежа вже була ліквідована. Потерпілих та загиблих немає", - зазначив Лупандій.
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