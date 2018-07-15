В Харькове неизвестные убили животных в мини-приюте

"Харьков. Сегодня ночью какие-то негодяи ворвались в мини-приют (хозяйки не было) разгромили дом, изрубили кошек и котят. Лопата в крови там же на месте. Следственно-оперативная группа приняла заявление, сфотографировала общий фон и уехала. Ни протокола осмотра места происшествия и трупов, ни изъятия вещественных доказательств, ни вызова специалиста ветеринарной медицины на место для осмотра трупов, ни фотографий трупов... Ничего не сделали. И поехали", - говорится в сообщении.

Напомним, Апелляционный суд Киева изменил известному "догхантеру" Алексею Святогору меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.