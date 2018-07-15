У Харкові невідомі вбили тварин у міні-притулку

“Харків. Сьогодні вночі якісь негідники увірвалися в міні-притулок (господині не було) розгромили будинок, порубали кішок і кошенят. Лопата в крові там же на місці. Слідчо-оперативна група прийняла заяву, сфотографувала загальний фон і поїхала. Ні протоколу огляду місця події та трупів, ні вилучення речових доказів, ні виклику спеціаліста ветеринарної медицина на місце для огляду трупів, ні фотографій трупів... Нічого не зробили. І поїхали”, — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, Апеляційний суд Києва змінив відомому “догхантеру” Олексію Святогору запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.