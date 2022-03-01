В Харькове несколько снарядов упало на учебный корпус института танковый войск и парк боевых машин - СМИ

Детали

Зарево и пожары после взрывов в разных районах Харькова. Предварительно, снаряды поразили институт танковых войск на Холодной Горе и упали на Павловом Поле.

По предварительной информации, несколько снарядов упали на главный учебный корпус института танковый войск (ранее — танковое училище) и на парк боевых машин. Место осматривают, сообщают источники Суспильного в военном институте.

В то же время, в Telegram-канале ХС*Харьков сообщили, что "около 6 ракет прилетело к кадетскому корпусу. Есть погибшие". Однако пока эта информация не подтверждена.

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