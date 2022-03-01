У Харкові кілька снарядів упало на навчальний корпус інституту танковий військ і парк бойових машин - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. За попередньою інформацією, у Харкові кілька снарядів впали на головний навчальний корпус інституту танковий військ (раніше — танкове училище) і на парк бойових машин, передає УНН із посиланням на Суспільне Харків.
Деталі
Заграва і пожежі після вибухів у різних районах Харкова. Попередньо, снаряди вразили інститут танкових військ на Холодній Горі та впали на Павловому Полі.
За попередньою інформацією, кілька снарядів впали на головний навчальний корпус інституту танковий військ (раніше — танкове училище) і на парк бойових машин. Місце оглядають, повідомляють джерела Суспільного у військовому інституті.
У той же час, у Telegram-каналі ХС*Харьков, "близько 6 ракет прилетіло до кадетського корпусу. Є загиблі". Проте наразі ця інформація не підтверджена.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Чугуївський аеродром влучила ракета "Калібр": пролунав надпотужний вибух