В Харькове группа злоумышленников обманула "евробляхеров"

По данным полиции, Хлебин и калина входили в группу лиц, под предлогом оказания услуг, связанных с растаможкой транспортных средств, ввезенных на территорию Украины из других государств, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами граждан Украины в особо крупных размерах.

Следственное управление ГУНП в Харьковской области осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве, открытом зач. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Кривом Роге разбойники на "евробляхах" ограбили ювелирный магазин.