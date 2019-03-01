В Харькове группа злоумышленников обманула "евробляхеров"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Следователи харьковской полиции устанавливают местонахождение Вячеслава Хлебина и Виталия Калины, которые обманули владельцев автомобилей с европейской регистрацией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление нацполиции в Харьковской области.
По данным полиции, Хлебин и калина входили в группу лиц, под предлогом оказания услуг, связанных с растаможкой транспортных средств, ввезенных на территорию Украины из других государств, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами граждан Украины в особо крупных размерах.
Следственное управление ГУНП в Харьковской области осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве, открытом зач. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Кривом Роге разбойники на "евробляхах" ограбили ювелирный магазин.