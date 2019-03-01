У Харкові група зловмисників ошукала "євробляхерів"

За даними поліції, Хлєбін та Калина входили до групи осіб, які під приводом надання послуг, пов’язаних з розмитненням транспортних засобів, ввезених на територію України з інших держав, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами громадян України в особливо великих розмірах.

Слідче управління ГУНП в Харківській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому зач. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Кривому Розі розбійники на "євробляхах" пограбували ювелірку.