У Харкові група зловмисників ошукала "євробляхерів"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Слідчі харківської поліції встановлюють місцезнаходження В’ячеслава Хлєбіна та Віталія Калини, які ошукали власників автомобілів з європейською реєстрацією. Про це повідомляє УНН з посиланням на Управління нацполіції у Харківській області.
За даними поліції, Хлєбін та Калина входили до групи осіб, які під приводом надання послуг, пов’язаних з розмитненням транспортних засобів, ввезених на територію України з інших держав, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами громадян України в особливо великих розмірах.
Слідче управління ГУНП в Харківській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому зач. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Кривому Розі розбійники на "євробляхах" пограбували ювелірку.