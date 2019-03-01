У Харкові група зловмисників ошукала "євробляхерів"

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Слідчі харківської поліції встановлюють місцезнаходження В’ячеслава Хлєбіна та Віталія Калини, які ошукали власників автомобілів з європейською реєстрацією. Про це повідомляє УНН з посиланням на Управління нацполіції у Харківській області.

За даними поліції, Хлєбін та Калина входили до групи осіб, які під приводом надання послуг, пов’язаних з розмитненням транспортних засобів, ввезених на територію України з інших держав, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами громадян України в особливо великих розмірах.

Слідче управління ГУНП в Харківській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому зач. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Кривому Розі розбійники на "євробляхах" пограбували ювелірку.

Українські Національні Новини

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