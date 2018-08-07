В Харькове автомобиль врезался в грузовик и влетел в дерево

"Около 16 часов патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Академика Павлова, 144. По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda Fabia совершил столкновение с автомобилем "ГАЗ 3307", в результате чего совершил наезд на препятствие, дерево, и в дальнейшем столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia", - говорится в сообщении.

В результате аварии бригада скорой медицинской помощи госпитализировала водителя Skoda в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.

Напомним, в центре Харькова столкнулись два автомобиля. В результате один из них перевернулся на крышу.