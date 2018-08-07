У Харкові автівка врізалася у вантажівку та влетіла у дерево
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів сталася сьогодні у Харкові. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Харківської області, передає УНН.
"Близько 16 години патрульні отримали повідомлення про ДТП на вул. Академіка Павлова, 144. За попередньою інформацією, водій автомобіля Skoda Fabia здійснив зіткнення з автомобілем "ГАЗ 3307", внаслідок чого здійснив наїзд на перешкоду, дерево, та надалі зіткнувся з автомобілем Daewoo Nexia", - йдеться в повідомленні.
У результаті аварії бригада швидкої медичної допомоги госпіталізувала водія Skoda до лікарні. Обставини ДТП встановлює слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, у центрі Харкова зіткнулися два автомобілі. Внаслідок цього один з них перекинувся на дах.