В Карпатах сохранится лавинная опасность
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. О лавинной опасности 25 марта в высокогорье Карпат предупредили спасатели. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
“По прогнозам Укргидрометцентра, 25 марта в высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная (3 уровень) лавинная опасность”, — говорится в сообщении.
Напомним, из-за резкого снижения температуры в течение 25-28 марта на Закарпатье объявили штормовое предупреждение .
Так, ночью и утром 25-26 марта преимущественно в горной части области, а 27-28 марта на большей части территории Закарпатья и в Ужгороде на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки до 0 ...- 5 градусов.