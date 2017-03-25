В Карпатах сохранится лавинная опасность

“По прогнозам Укргидрометцентра, 25 марта в высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная (3 уровень) лавинная опасность”, — говорится в сообщении.

Напомним, из-за резкого снижения температуры в течение 25-28 марта на Закарпатье объявили штормовое предупреждение .

Так, ночью и утром 25-26 марта преимущественно в горной части области, а 27-28 марта на большей части территории Закарпатья и в Ужгороде на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки до 0 ...- 5 градусов.