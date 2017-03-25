У Карпатах збережеться лавинна небезпека
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Про лавинну небезпеку 25 березня у високогір’ї Карпат попередили рятувальники. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу ДСНС.
“За прогнозами Укргідрометцентру, 25 березня у високогір’ї Закарпатської області зберігається значна (3 рівень) лавинна небезпека”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, через різке зниження температури протягом 25-28 березня на Закарпатті оголосили штормове попередження.
Так, вночі та вранці 25-26 березня переважно в гірській частині області, а 27-28 березня на більшій частині території Закарпаття та у м.Ужгород на поверхні ґрунту та в повітрі очікуються заморозки до 0...-5 градусів.