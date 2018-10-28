В Канаде счастливчик сорвал джекпот в 45 млн долл. США

"Выпавшие номера - 2, 3, 4, 8, 9, 20 и 30. Бонус число - 45", - уточнили организаторы.

На данный момент известно, что билет был продан в одной из центральных канадских провинций, но более точной информации пока не поступало.

Согласно правилам национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

В 2018 году в Канаде было разыграно уже более десяти крупных джекпотов в Lotto Max и другие популярные лотереи. Суммы выигрышей составили от 9,8 млн канадских долларов ($ 7,6 млн) до 60 млн канадских долларов (около $ 46 млн). Последний крупный выигрыш - 7 млн ​​канадских долларов ($ 5,4 млн) был разделен между двумя жителями провинций Квебек и Онтарио в середине октября.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент $ 49,5 млн) был разыгран в лотерею "6 из 49" в октябре 2015 года.

Напомним, житель американского штата Южная Каролина выиграл 1,6 млрд долл. в лотерею.