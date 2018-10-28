У Канаді щасливчик зірвав джекпот в 45 млн дол. США
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Джекпот національної лотереї Lotto Max в розмірі 60 млн канадських доларів (45,7 млн дол.) розіграний в Канаді. Як повідомляє ТАСС, про це заявили представники компанії OLG, яка проводить розіграш, передає УНН.
"Випали номера - 2, 3, 4, 8, 9, 20 і 30. Бонус-число - 45", - уточнили організатори.
На даний момент відомо, що квиток був проданий в одній з центральних канадських провінцій, але більш точної інформації поки не надходило.
Згідно з правилами національних лотерей, для отримання призу необхідно пред'явити організаторам виграшний квиток, а ім'я переможця повинно стати надбанням громадськості.
У 2018 році в Канаді було розіграно вже понад десять великих джекпотів в Lotto Max і інші популярні лотереї. Суми виграшів склали від 9,8 млн канадських доларів ($ 7,6 млн) до 60 млн канадських доларів (близько $ 46 млн). Останній великий виграш - 7 млн канадських доларів ($ 5,4 млн) був розділений між двома жителями провінцій Квебек і Онтаріо в середині жовтня.
Найбільший в історії Канади джекпот у розмірі 64 млн канадських доларів (на той момент $ 49,5 млн) був розіграний в лотерею "6 з 49" в жовтні 2015 року.
Нагадаємо, житель американського штату Південна Кароліна виграв 1,6 млрд дол. в лотерею.