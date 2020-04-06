В Камеруне жертвами атаки террористов-смертников из "Боко Харам" стали 7 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Камеруне террористами-смертниками "Боко Харам" убили 7 человек на границе с Нигерией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP Africa.
"Семь гражданских лиц, убитых террористами-смертниками "Боко Харам" в Камеруне, сообщают в полиции", - пишет издание.
Отмечается, что террористов было двое, взрыв произошел около 8 вечера во время нападения на деревню Амхиде, что на границе с Нигерией, заявили в полиции, тогда как местный чиновник заявил, что среди погибших есть сельский глава и двое подростков.
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Напомним, мощный взрыв произошел во время митинга исламистов-суннитов в городе Кэтти, столице пакистанской провинции Белуджистан.
#BREAKING : Seven civilian killed by Boko Haram suicide bombers in Cameroon , say police, govt official. @AFP- AFP Africa (@AFPAfrica) April 6, 2020