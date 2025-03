В Камеруне жертвами атаки террористов-смертников из "Боко Харам" стали 7 человек

"Семь гражданских лиц, убитых террористами-смертниками "Боко Харам" в Камеруне, сообщают в полиции", - пишет издание.

Отмечается, что террористов было двое, взрыв произошел около 8 вечера во время нападения на деревню Амхиде, что на границе с Нигерией, заявили в полиции, тогда как местный чиновник заявил, что среди погибших есть сельский глава и двое подростков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столице Афганистана возле военной академии произошел теракт, есть жертвы.

Напомним, мощный взрыв произошел во время митинга исламистов-суннитов в городе Кэтти, столице пакистанской провинции Белуджистан.

#BREAKING : Seven civilian killed by Boko Haram suicide bombers in Cameroon , say police, govt official. @AFP

- AFP Africa (@AFPAfrica) April 6, 2020